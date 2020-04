Dakhla-Oued Eddahab: 40.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs

Partager

Les éleveurs de Dakhla-Oued Eddahab profiteront de 40.000 quintaux d’orge subventionnée.

La direction régionale de l’agriculture de Dakhla-Oued Eddahab distribuera quelque 40.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs dans les provinces d’Oued Eddahab et d’Aousserd affectées par le déficit pluviométrique au titre de la campagne agricole 2019-2020.



Ainsi, 1.297 éleveurs ont pu bénéficier d’un total de 25.000 quintaux d’orge subventionnée dans le cadre de la mise en place d’un programme d’urgence pour atténuer les effets du retard des précipitations et assurer la protection du bétail dans la région au titre de l’année 2019-2020, indique un communiqué de la DRA de Dakhla-Oued Eddahab. Par ailleurs, ces quintaux d’orge subventionnée iront aux collectivités territoriales concernées. Il s’agit de Tichla, Aousserd, Bir Gandouz au niveau de la province d’Aousserd, et les communes de Bir Anzarane, El Argoub et Imlili au niveau de la province d’Oued Eddahab, souligne le communiqué.

De même, il y a eu l’acheminement d’environ 30.000 quintaux d’aliments de bétail non subventionnés à titre gratuit aux parcours de la région au profit de 350 éleveurs, précise la même source.