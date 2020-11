Crédit Agricole du Maroc : la filiale Al Filahi Cash voit le jour.

Le Crédit Agricole du Maroc lance Al Filahi Cash et sa filiale de paiement.

Fidèle à son rôle d’outil de l’État pour l’accompagnement du monde rural et en parfaite cohérence avec sa mission de service public, le Groupe Crédit Agricole du Maroc vient de lancer sa nouvelle filiale Al Filahi Cash. Cette dernière devrait permettre de relier le monde urbain et rural à travers le digital.



«Le Groupe Crédit Agricole du Maroc renforce, ainsi, son rôle d’acteur majeur d’inclusion financière dans le monde rural et agricole. Son dispositif commercial, déjà très large, vient d’être étoffé par cette nouvelle filiale l’Etablissement de Paiement (EDP)», indique un communiqué du groupe.

«Conformément à la loi bancaire 103-12 la filiale AL FILAHI CASH vient d’être agréée par Bank Al Maghrib sur la globalité des services que peut offrir un établissement de paiement, notamment l’exécution des opérations de transfert de fonds depuis et vers toutes les agences Al Filahi Cash et agences Crédit Agricole du Maroc, l’ouverture des comptes de paiements, les dépôts et retraits en espèces sur un compte de paiement et l’exécution des opérations», entre autres, détaille-t-on.

Pour le Crédit Agricole du Maroc, cet agrément permettra à Al Filahi Cash d’être également intermédiaire des opérations effectuées par les établissements de crédit s’inscrivant amplement dans la stratégie cross-selling avec sa maison mère.