Le Crédit Agricole déploie 50 agences pour les aides financières en milieu rural

Le Crédit Agricole a veillé à garantir la sécurité sanitaire dans ses 50 agences mobiles.

Chose promise, chose due. Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a commencé le déploiement de ses 50 agences mobiles en milieu rural afin de faire bénéficier aux autochtones les aides financières octroyés par l’Etat dans le but d’endiguer les effets du Covid-19.

Opérationnelle depuis le 23 Avril 2020, la tournée devrait durer 7 jours. Toutefois, le Groupe Crédit Agricole se dit “disposé à prolonger ce délai si les autorités le demandent”.

Le Groupe compte bien s’appuyer sur des moyens technologiques et digitaux afin de veiller au bon fonctionnement des opérations. “Au lieu que le personnel soit connecté à travers un ordinateur de bureau, comme dans une agence classique, il est connecté de la même manière dans ces agences mobiles mais avec une connexion 4G, puisqu’il s’agit d’endroits reculés. Sur le plan technique, les caissiers accèdent au système de manière totalement sécurisée. De plus, le système est complètement relié en temps réel. Cela permet d’éviter qu’un bénéficiaire soit servi plus d’une fois”, indique le Groupe à Medias24.

Par ailleurs, ce jeudi 23 avril, les agences mobiles du Crédit agricole pour la distribution des aides de l’état en milieu rural ont opéré dans plusieurs régions. Il s’agit notamment de Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat, L’Oriental, Marrakech-Safi; Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa et Drâa-Tafilalet.