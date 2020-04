Cosumar : L’opération d’usinage de la betterave à sucre se fera dans des conditions particulières

Partager

La récolte et l’expédition de la betterave à sucre auront lieu dans le respect des normes sanitaires et de sécurité.

Lors de l’audioconférence sur les dispositions relatives au processus de cueillette et d’expédition de la betterave à sucre, le Groupe Cosomar a souligné la nécessité de prendre en compte les circonstances de cette saison, d’autant plus que celle-ci coïncide avec le Covid-19.

Cette campagne de fabrication du sucre de betterave se profilera avec la mise en place de mesures sanitaires préventives au profit de tous les acteurs de la chaîne de production (agriculteurs/producteurs de betteraves sucrières, camionneurs et entreprises spécialisées dans le processus de cueillette et d’expédition de betteraves, ouvriers de la sucrerie et entreprises de travail journalier…).

En effet, le Groupe a indiqué la mise sur pied de plusieurs dispositions exceptionnelles pour le succès du processus d’usinage et le début de la saison dans ces circonstances très distinctes. Ainsi, l’aspect de précaution, de prévention et de sécurité seront de rigueur dans les différentes étapes de récolte et d’expédition du betterave à sucre; surtout que la fabrication du sucre de betterave débuterait le 23 avril 2020, selon nos confrères de Hespress.

Le directeur de la sucrerie de Sidi Bennour a également déclaré, lors de cette réunion, que la Fondation apportera une quantité de sucre afin de venir en aide à 1500 familles de la région de Sidi Bennour, dans le cadre de l’assistance aux familles touchées par le coronavirus.