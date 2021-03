Coopération agricole : le Maroc et le Mexique fortifient leurs relations.

Partager

Le Mexique veut fortifier son partenariat avec le Maroc dans le secteur agricole.

Le Mexique envisage renforcer ses relations avec le Maroc, dans le domaine de l’agriculture qui constitue l’un des secteurs les plus prometteurs dans le Royaume.

En effet, le secteur agricole occupe une place importante dans l’économie marocaine et génère 15% du PIB. Et les différentes réalisations en font, ainsi, un domaine qui attire les convoitises. Les avancées réalisées par le Maroc durant les dernières années dans le domaine agricole ont fait de lui “un pionnier de l’agriculture et de la pêche maritime dans le Maghreb et en Afrique”, a souligné à la MAP le ministère mexicain de l’Agriculture et du développement rural, Victor Villalobos.

Dès lors, cette future coopération touchera, comme le rapporte la MAP, principalement la recherche scientifique et agronomique, la sécurité alimentaire et animale et l’organisation de salons agricoles. À noter que le Royaume offre un environnement propice aux investissements mexicains. En témoignent, les entreprises du Mexique déjà installées avec succès dans le Royaume, dont les grands groupes Bimbo, Netafim et Gruma.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar a exprimé “l’intérêt du Royaume à travailler de concert avec le Mexique afin de renforcer et diversifier la coopération dans les domaines de l’agriculture, l’élevage et de la pêche maritime”.