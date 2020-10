Sécurité alimentaire : Le Maroc et le Brésil unissent leurs forces.

Partager

Le Maroc aspire à devenir un partenaire de référence du Brésil dans le continent africain.

La sécurité alimentaire et la chaîne logistique sont les deux piliers essentiels pour un partenariat stratégique entre le Maroc et le Brésil, a indiqué lundi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

« Dans le cadre de la vision de clarté et d’ambition prônée par SM le Roi Mohammed VI en matière de politique étrangère, le Maroc aspire à devenir un partenaire de référence du Brésil en Afrique et en méditerranée », a souligné M. Bourita qui intervenait par visioconférence à l’ouverture du Forum économique Brésil-Pays arabes, auquel a pris part notamment le président brésilien Jair Bolsonaro.

Ce partenariat stratégique, a poursuivi M. Bourita, devrait se baser sur deux piliers : la sécurité alimentaire et la chaîne logistique, précisant que le Maroc est le premier exportateur mondial de fertilisants et d’engrais phosphatés, le groupe OCP jouissant d’un positionnement hautement compétitif au sein de l’agrobusiness du Brésil, au moment où ce dernier est une puissance agricole de notoriété mondiale, ce qui nécessite une plus grande sécurisation de l’approvisionnement des intrants d’engrais et de fertilisants pour son agriculture.