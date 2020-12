Tenue de la 146ème réunion du Conseil d'Administration du CIHEAM.

Partager

La 146ème réunion du Conseil d’Administration du CIHEAM s’est tenue virtuellement.



Le Conseil d’Administration du Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) s’est réuni le 17 décembre 2020 pour sa 146èmesession sous la présidence du Prof. Mohammed SADIKI par visioconférence depuis Rabat (Maroc) en raison du contexte du COVID-19.

Créé en 1962, le CIHEAM réunit 13 États membres (Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie). Acteur clé de la coopération multilatérale dans les domaines de l’agriculture et de la pêche durables, des systèmes alimentaires, du développement côtier et rural, il est doté de 4 Instituts agronomiques basés à Bari (Italie), Chania (Grèce), Montpellier (France) et Saragosse (Espagne) et d’un Secrétariat Général à Paris.

Avant d’ouvrir le débat et les échanges sur l’avancement des projets et les orientations stratégiques de l’Organisation, le Président du Conseil d’administration, Prof. Mohammed SADIKI, a tenu à féliciter M. Christos AVGOULAS, nouveau Délégué de la Grèce qui a participé au Conseil pour la première fois, pour son élection en tant que Vice-président du Conseil d’administration,par consensus, lors de cette réunion.

Le Président a également souhaité la bienvenue au nouveau Directeur de l’Institut Agronomique Méditerranéen de Saragosse, M. Raúl COMPES, Professeur titulaire au Département d’économie et sciences sociales de l’Université Polytechnique de Valence (UPV).

Durant le Conseil, le Président et les délégations des États membres ont salué la mobilisation du Secrétaire général et des Directeurs des instituts pour garantir la continuité de service des Instituts dans de bonnes conditions, en particulier pour la nouvelle année académique 2020-2021, malgré la pandémie, grâce notamment aux investissements réalisés en matière de digitalisation des contenus pédagogiques et des formations. Des plans de prévention et de gestion des risques ont été élaborés et mis en place pour protéger au maximum les étudiants, le personnel et les visiteurs.

Le Président a rappelé l’importance des dynamiques et des projets en cours en faveur de l’autonomisation et l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes, des systèmes alimentaires durables et de la gestion durable des zones côtières et de la pêche, qui sont plus que jamais stratégiques compte tenu des conséquences socio-économiques de la crise sanitaire du COVID-19 et ses.

A ce titre, l’initiative de la plateforme multi-acteurs sur les systèmes alimentaires durables a été fortement saluée. Pour rappel, cette initiative est portée par le CIHEAM, la FAO et l’UpM, et s’inscrit dans le cadre de l’initiative onusienne « One Planet Network » et dans la perspective du « Sommet 2021 des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ».

Il a également tenu à rendre hommage aux acteurs du monde rural et agricole, en première ligne des effets de la crise du COVID 19, qui ont tenu à bout de bras leurs secteurs d’activités et qui ont continué à assurer notre sécurité alimentaire.

Enfin, le Président a souhaité conclure par la nécessité de donner à la coopération triangulaire (Sud-Sud-Nord) toute sa place dans les solutions post-covid19 car l’espace méditerranéen est un carrefour entre les pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique, ayant en commun les mêmes défis en termes de sécurité alimentaire et d’agriculture durable.

Au terme de la réunion, les États membres du CIHEAM ont tenu à insister sur l’importance du CIHEAM en tant qu’institution qui assure une véritable coopération agricole et un dialogue multilatéral en Méditerranée, et qui pour atteindre les objectifs fixés, a su s’appuyer sur des partenariats renforcés avec les Organisations Internationales et régionales actives en Méditerranée, notamment la FAO, l’Union Européenne, l’UpM, l’OIV et le CMI.