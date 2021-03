85% des concombres importés par l'Espagne proviennent du Maroc.

Partager

Le Maroc est le premier fournisseur en concombres de l’Espagne.

L’Espagne a importé un total de 7,27 millions de kilos de concombres en 2020, 85,1% provenant du Maroc, selon les données du service statistique d’Estacom (Icex-Tax Agency).

La valeur totale payée par l’Espagne lors de l’achat de concombres d’autres pays a été de 3,998 millions d’euros, avec un prix moyen de 0,55 euro le kilo. Le volume de concombre importé du Maroc en 2020 était de 6,19 millions de kilos, 506,86 pour cent de plus qu’en 2011, lorsque le volume de concombre importé du Maroc était de 1,02 million de kilos.

En 2020, la valeur totale des exportations marocaines de concombres vers l’Espagne était de 3,19 millions d’euros pour un prix moyen de 0,52 euro le kilo, révèle Hortoinfo. Ce qui fait du Royaume le premier fournisseur de l’Espagne en ce produit agricole, aussi bien en termes de volume que monétaire.

Le deuxième pays qui a exporté le plus de concombres vers l’Espagne a été le Portugal, avec 0,51 million de kilos pour 0,23 million d’euros et un prix moyen de 0,44 euro le kilo. L’Allemagne, troisième fournisseur de l’Espagne en ce légume-fruit lui a vendu un total de 0,11 million de kilos pour 0,15 million d’euros, avec un prix moyen de 1,36 euro le kilo.

Les concombres les plus chers importés par l’Espagne en 2020, compte tenu des 10 plus gros fournisseurs, ont été ceux des Pays-Bas (Hollande) avec un prix moyen de 2,24 euros le kilo, suivis de ceux arrivant de Roumanie à 1,64 euros le kilo. et ceux d’Allemagne, payés à un prix moyen de 1,36 euro le kilo.

Source : hortoinfo