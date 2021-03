Partager

Pourquoi le commerce mondial des noisettes est-il en baisse ?

Le commerce mondial des noisettes est en baisse de 8%, ce qui représente une moyenne de 144 millions de dollars par an. Selon les analystes d’East-Fruit, il y a une baisse du prix mondial moyen d’un noyau de noisette de 25% – de 8,708 $ / tonne en moyenne pour 2013-2015 sur une base FOB à 6,574 $/tonne en moyenne pour 2017-2019, également sur une base FOB. En même temps, les revenus de l’exportation de noisettes ont diminué de 12% en 2017-2019 par rapport à 2013-2015.

La production et le commerce des noisettes sont étroitement liés. Le plus grand producteur et exportateur de noisettes au monde est la Turquie. La Turquie représente plus de 70% de la production mondiale et environ 75% des exportations mondiales. Les 25% restants du commerce de ce produit agricole se font avec l’Italie, l’Azerbaïdjan, les États-Unis, le Chili, la Géorgie et l’Iran.

En 2020, par rapport à 2019, le volume des exportations de noisettes de Turquie a diminué de 19%, ce qui a réduit de 11% les revenus de l’exportation de noisettes de ce pays. Pendant la saison d’exportation 2020/2021 (1er septembre – 31 décembre 2020), la Turquie a exporté 106.800 de tonnes de noisettes d’une valeur de 732,8 millions de dollars ; alors qu’elle a expédié 168.000 tonnes en 2019/2020 pour 1,1 milliard de dollars.