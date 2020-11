Partager

Le Chili organisera le séminaire mondial sur les cerisiers cette année en ligne.

Les 17 et 18 novembre, le 2020 Cherry Tree World Seminar se tiendra en format virtuel, un événement qui réunira des experts nationaux et internationaux, ainsi que des exportateurs et producteurs des principaux pays de cerises, pour analyser les enjeux techniques et commerciaux qui permettent d’avoir une vision globale de cette industrie dans un cadre pandémique. A cette occasion, le Chili, en tant que leader des exportations de cerises, accueillera l’événement.

Le séminaire des cerisiers, organisé par PEC Chili, fait partie d’une série de séminaires que l’organisation mène depuis plus de 8 ans, et qui vise à contribuer à l’ensemble de la communauté des cerises, à travers la diffusion de connaissances sur les technologies et innovation qui rend la production de ce fruit rentable et s’améliore au fil du temps, et qui renforce la capacité associative, renforce le capital humain et améliore la compétitivité.

Lors de l’édition 2019, ce séminaire a rassemblé plus de 400 participants et 40 entreprises, avec la participation du ministre chilien de l’Agriculture en tant que représentant des entités publiques du Chili.

Aujourd’hui, compte tenu de la pandémie et du soutien de la technologie, qui permet de rassembler rapidement et efficacement des centaines de personnes à travers le monde, l’événement sera projeté, selon Freshplaza, dans le monde entier, comme le plus grand de son segment en 2020, avec une participation attendue de plus de 2 000 participants.