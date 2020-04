Le-Chili-deviendra-le-principal-fournisseur-de-fruits-de-la-Chine-en-2020

Partager

Selon les informations sur les importations et les exportations de denrées alimentaires, de produits indigènes et de sous-produits animaux publiées par la Chambre de commerce de Chine, les importations chinoises de fruits au cours des deux premiers mois de 2020 étaient de 1,02 million de tonnes, ce qui correspond à une baisse de 11% du volume et à une augmentation de 8% de la valeur par rapport à la même période l’an dernier.

En janvier et février 2020, les importations de fruits de la Chine concernent 9 catégories et se composaient entre autres, de cerises fraîches (1,17 milliard de dollars américains, en hausse de 32% d’une année sur l’autre), de bananes (150 millions de dollars américains, en baisse de 14% d’une année sur l’autre) et de longanes frais (128 millions de dollars américains, en hausse de 19% d’une année sur l’autre), raisins frais (97 millions de dollars, en baisse de 27% sur un an), fruits du dragon frais (94 millions de dollars, en hausse de 66% sur un an).

Ces neuf catégories représentent 87% de la valeur totale des importations. En effet, la Chambre de commerce chinoise a souligné qu’en janvier et février 2020, les dix principaux fournisseurs de fruits frais (par ordre décroissant de valeur) étaient le Chili, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, le Pérou, l’Équateur, l’Australie, Taïwan, l’Indonésie et l’Italie.

