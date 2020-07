Certification de l’huile d’olive de Kelaâ des Sraghna et de Rhamna

L’huile d’olive de Kelaâ des Sraghna et Rhamna sera bientôt certifiée.

Le processus de caractérisation et d’évaluation de l’huile d’olive de Kelaâ des Sraghna et Rhamna est toujours en cours. Selon le Matin, grâce aux travaux de Phyto Consulting, cet or vert aura bientôt ses propres caractéristiques d’origine.

La culture de l’olivier est la principale filière arboricole de la région de Marrakech-Safi, couvrant une superficie de 235.000 hectares, soit 22% de la superficie oléicole du pays, comme en témoignent les données du ministère de l’Agriculture. Ainsi, ces deux zones de projet faisant partie de cette région, la valorisation de cette huile à travers la certification, constituera une aubaine pour les agriculteurs, producteurs et coopératives œuvrant dans le secteur oléicole.

La production de la région représente en moyenne 25% de la production d’olives du Maroc. En effet, elle représente 64% des exportations nationales d’olives en conserve et 24% des exportations d’huile d’olive. La province de Kelaâdes Sraghna (Kelaâdes Sraghna) couvre une superficie de près de 76.000 hectares, soit plus de 40% de la production de la région.

En termes d’emplois au niveau régional, la filière oléicole procure rien qu’au niveau de l’amont productif, plus de 10 millions journées de travail par an.