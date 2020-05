Céréales : Les importations marocaines en hausse de 38% avec 3,5 MT

Partager

Beaucoup de pays sont désireux d’augmenter leurs achats de céréales afin de sécuriser les approvisionnements.

Selon l’Agence nationale des ports (ANP), les importations des céréales ont atteint 3,5 millions de tonnes (MT) au terme des quatre premiers mois de 2020, en progression de 38% par rapport à la même un an auparavant.

L’analyse de la répartition de ce trafic par port fait ressortir une forte concentration de cette activité au port de Casablanca avec 1,9 MT (54% du trafic global des céréales). De même, elle note une hausse des importations en cette denrée dans l’ensemble des ports à savoir, Casablanca (+23,5%), Jorf lasfar (+52,5%), Agadir (+37,5%), Nador (+210%) et Safi (+37,6%), précise l’ANP dans sa récente note de synthèse sur l’activité portuaire.

Par ailleurs, la France, qui est très présente dans le marché des céréales notamment de blé a revu ses exportations à la hausse. En effet, du fait de la sécheresse et de la crise du coronavirus (Covid-19), beaucoup de pays sont désireux d’augmenter leurs achats afin de sécuriser les approvisionnements en produits agricoles et alimentaires. Le Royaume a prolongé la suspension de ses droits de douane sur le blé tendre jusqu’à 31 décembre. L’’Égypte devrait importer 13 Mt et l’Algérie a revu ses importations à la hausse à 7,5 Mt.