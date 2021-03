Partager

tweet



Le Canal de Suez bloqué par un très grand porte-conteneurs échoué.

Le canal de Suez en Égypte, l’une des voies navigables les plus importantes du monde, a été bloqué après l’échec d’un très grand porte-conteneurs exploité par Evergreen mardi.

Le navire qui est parmi les plus grands au monde a tourné sur le côté en raison d’une rafale de vent de 50 km / h (31 m / h), selon des responsables. Un responsable égyptien qui s’est entretenu avec l’Associated Press a confirmé que les efforts pour retirer le navire prendraient au moins deux jours.

La situation a déjà entraîné le blocage d’au moins 100 navires et menace de perturber un système de transport maritime mondial déjà mis à rude épreuve par la pandémie de coronavirus. On ne sait pas dans quelle mesure le secteur des denrées périssables sera affecté par le blocage.

Lire aussi : Maroc-Royaume-Uni : une ligne maritime directe pour booster les exportations agricoles

Environ 10% du commerce mondial passe par le canal de Suez, qui relie la Méditerranée à la mer Rouge et à l’océan Indien, fournissant la liaison maritime la plus courte entre l’Asie et l’Europe.

L’Ever Given, immatriculé au Panama, était à destination de la ville portuaire de Rotterdam aux Pays-Bas depuis la Chine et traversait le canal vers le nord en direction de la Méditerranée.

Le navire de 200.000 tonnes, construit en 2018 et exploité par la société de transport taïwanaise Evergreen Marine, s’est échoué et s’est logé sur le côté de la voie navigable vers 7 h 40, heure locale, mardi.

Source : freshfruitportal