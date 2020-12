Effet des biostimulants dans la lutte contre la sécheresse

Partager

La sécheresse coûte aux agriculteurs du monde entier 10 milliards de livres sterling de pertes de récoltes chaque année. Cependant, cela pourrait à l’avenir. En effet, de nouveaux résultats d’essais montrent que la combinaison de biostimulants et de micronutriments pourrait être la réponse à la sécurité alimentaire.

L’étude, menée par des chercheurs de l’Université de Nottingham Trent, a examiné l’effet d’un biostimulant hybride contenant des nutriments sur la sécheresse et la tolérance à la chaleur dans une gamme de cultures. Il a constaté, selon Hortidaily, que le produit modifiait la réponse des plantes au stress, augmentant la tolérance à la sécheresse de 25 à 35% et augmentant les rendements jusqu’à 30%.

«Cela change vraiment la donne – cela pourrait apporter une grande contribution à la sécurité alimentaire mondiale», déclare Chungui Lu, professeur d’agriculture durable à l’Université. «Rien qu’au Royaume-Uni, nous pourrions économiser des millions de livres en récoltes perdues.»

Le stress abiotique – dû aux températures extrêmes, à l’eau, au sel et au rayonnement solaire – induit, en effet, un changement métabolique et épigénétique d’une plante, affaiblissant ses mécanismes de défense naturels et augmentant sa vulnérabilité aux maladies, aux ravageurs et aux mauvaises récoltes qui en découlent, explique le professeur Lu.

«Les biostimulants ont le potentiel d’impacter sur la réponse d’une plante à ce stress, en stimulant ses propres processus naturels, tandis que les micronutriments enrichissent son environnement de croissance. Cette nouvelle formulation comprend un certain nombre de matériaux nutritionnels clés, y compris des micronutriments, dans une nouvelle combinaison avec plusieurs composants biostimulants, ce qui supprimera le stress abiotique et stimulera la croissance».