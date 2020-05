La Banque mondiale alloue 500 M$ à la lutte contre les criquets

Partager

tweet



Les dommages à la production agricole et animale liés aux criquets s’élèveraient à plusieurs milliards de dollars.

La Banque mondiale a approuvé jeudi un montant record de 500 millions de dollars de subventions et de prêts à faible taux d’intérêt pour aider les pays d’Afrique et du Moyen-Orient à lutter contre les nuées de criquets pèlerins qui traversent de vastes étendues de cultures et les détruisent.

Quatre des pays les plus durement touchés par les criquets – Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda – recevront immédiatement 160 millions de dollars, a déclaré à Reuters Holger Kray, un haut responsable de la Banque mondiale. Ce dernier indique également que le Yémen, la Somalie et d’autres pays touchés pourraient puiser des fonds si nécessaire.

“La Corne de l’Afrique se trouve à l’épicentre de la pire épidémie acridienne que nous ayons vue depuis une génération, probablement depuis plus d’une génération”, a-t-il déclaré, notant que la nouvelle pandémie du coronavirus (Covid-19) exacerbe la crise. Les essaims de criquets ont infesté 23 pays d’Afrique de l’Est, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud, la plus grande épidémie en 70 ans, a indiqué la Banque mondiale. Elle menace l’approvisionnement alimentaire en Afrique de l’Est où près de 23 millions de personnes font face à des pénuries agricoles et alimentaires.

Lire aussi : L’agriculture marocaine sous la menace des criquets pèlerins en Octobre ?

Ainsi, ce nouveau programme de la Banque mondiale aidera les agriculteurs, les éleveurs et les ménages ruraux en fournissant des engrais et des semences pour les nouvelles cultures et des transferts monétaires pour payer la nourriture des personnes et du bétail. Il financera également des investissements pour renforcer les systèmes de surveillance et d’alerte précoce afin de rendre la région plus résiliente à moyen et à long terme, a déclaré Kray.