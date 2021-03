Partager

tweet



Après l’huile de table, les prix des œufs montent en flèche au Maroc.

Depuis quelque temps, les prix des œufs ont considérablement augmenté au sein de plusieurs régions du Royaume ; une hausse inattendue vu leur abondance sur le marché mais aussi la baisse des prix à la ferme.

Selon Chaouki Jerrari, directeur de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), «D’après les informations qui nous viennent des éleveurs, le prix de l’œuf à la ferme a baissé cette semaine. Durant la semaine précédente, les prix (des œufs de gros calibre) avoisinaient les 90 centimes, mais aujourd’hui ils varient entre 85 et 86 centimes», indique-t-il.

Lire aussi : Œufs de consommation au Maroc : Une perte de 350 MDH à cause du coronavirus

Dans les fermes, ces mêmes prix étaient, comme le rapporte LesEcos, de 85 centimes, la semaine dernière, et de 80 centimes actuellement. Même son de cloche pour les prix des œufs de moyen et petit calibre qui avoisinent respectivement 70 centimes en gros et 65 centimes. Et pourtant malgré la baisse des prix enregistrés sur ce secteur agricole, les consommateurs marocains déboursent jusqu’à 1,40 DH pour un œuf; une grande différence entre les prix à la ferme et ceux du détail.

Pour Chaouki Jerrari, l’approche ramadan peut être la cause de cette flambée des prix: «le marché anticipe probablement». Outre les effets de la crise de la Covid-19, cette hausse peut aussi s’expliquer par la multiplication des intermédiaires dans le circuit de commercialisation.