L’entreprise française Anthos Air Power lance une ferme de pompage agricole au Maroc.

La PME Anthos Air Power ouvre sa première ferme dotée d’un système de pompage agricole à air comprimé pour l’eau et la cellule de froid à Aïn Sbit, au Maroc. Créée en 2017 à Rouen, par Pierre Villeneuve, la société normande pourrait fournir des groupes électrogènes à air en vue d’irriguer près de 1 000 fermes dans la seule région de Khelaâ au Maroc, après une première phase pilote.

Cette solution innovante de technologie verte permet notamment de remplacer le butane (25 fois plus dommageable pour la couche d’ozone que le CO 2 ) par de l’air comprimé, et donc de diminuer la consommation d’eau et d’énergie, le stockage de l’énergie photovoltaïque pour une irrigation optimale ainsi que la production de froid gratuit et sans gaz nocifs pour alimenter des chambres froides permettant la conservation des produits agricoles. Ceci pourrait être bénéfique pour le Maroc dans la mesure où ce dernier a à son actif des programmes destinés à réduire le gaspillage des ressources hydriques mais également à faire prévaloir l’irrigation.