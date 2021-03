Partager

tweet



L’Allemagne est le premier importateur mondial de noix en 2019, selon un rapport.

Le marché mondial de la noix en 2019 est passé à 2,5 millions de tonnes en volume ou 17,1 milliards de dollars en valeur. En 2019, les importations mondiales de noix décortiquées sont passées à 249 mille tonnes, soit 3,8% de plus qu’en 2018. Les importations totales de 2012 à 2019 ont augmenté en moyenne de 5,8% par an.

En valeur, en 2019, les importations de noix décortiquées se sont élevées à 1,5 milliard de dollars (selon un rapport d’IndexBox). Les principaux pays importateurs de noix en coque étaient l’Allemagne (43 mille tonnes), le Japon (17 mille tonnes), l’Espagne (17 mille tonnes), la Corée du Sud (13 mille tonnes), la France (12 mille tonnes); le Canada (12 mille tonnes) et les Pays-Bas (11 mille tonnes).

Lire aussi : Noix : Le Maroc dans le top 20 des principaux pays producteurs

La part combinée de ces pays représentait 50% des importations mondiales totales de ce produit agricole et fruit sec. Viennent ensuite: la Grande-Bretagne (10 mille tonnes), l’Italie (8,9 mille tonnes), la Turquie (6 mille tonnes), Israël (5,8 mille tonnes), l’Autriche (5,2 mille tonnes) et les Émirats arabes unis (4,7 mille tonnes).

De 2012 à 2019, le taux de croissance annuel moyen des importations de noix en Allemagne était de + 14,2%, en Turquie + 17,7%, aux EAU + 16,6%, aux Pays-Bas + 12,7%, en Italie + 11,4%, en Autriche + 9,1%, en Espagne + 9,1 %, Israël + 9,1%, Grande-Bretagne + 8,0%, France + 6,3%, Japon + 4,9%, Canada + 4,8% et en Corée du Sud + 2,3%. La Turquie est devenue l’importateur de noix à la croissance la plus rapide au monde avec un TCAC de + 17,7% entre 2012 et 2019.