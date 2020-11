Akhannouch participe à un grand événement organisé par la Banque Mondiale.

Partager

Akhannouch participe à un événement de haut niveau organisé par la Banque Mondiale.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch, a pris part le jeudi 12 novembre 2020 à un séminaire virtuel de haut niveau organisé par la Banque Mondiale sur le thème “Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la croisée des chemins – Vers une relance économique résiliente, inclusive, durable et efficace “.

Dans son intervention, le ministre a affirmé que le Maroc, grâce à la politique volontariste de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, a engagé plusieurs initiatives importantes pour relancer l’économie marocaine, en mettant en place le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19 destiné au soutien au pouvoir d’achat et à la santé à court terme, dont les ressources s’élevaient à 3 milliards de dollars, et d’autre part, à travers le Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Avec des ressources prévues de 12 milliards de dollars, ce Fonds vise à accompagner les investissements et à relancer les activités économiques, en plus, du chantier de la couverture sociale au profit de l’ensemble des citoyens.

En ce qui concerne le secteur agricole, M. Akhannouch a souligné que les agriculteurs marocains ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation aux conditions climatiques difficiles et à l’état d’urgence sanitaire décrété dans notre pays depuis le début de la pandémie de Covid-19. En effet, le secteur a joué un rôle clé dans cette circonstance, en assurant l’approvisionnement des marchés ainsi que la continuité d’activité, ce qui a permis la réalisation de résultats remarquables, notamment au niveau des exportations agricoles qui ont enregistré une hausse de 5%.

Ces résultats probants ont pu être atteints grâce notamment, aux chantiers agricoles structurants lancés dans le cadre du Plan Maroc Vert lors des dix dernières années ; des chantiers qui ont permis au secteur de faire preuve d’agilité et de résilience face à des conditions difficiles, aussi bien climatiques que sanitaires, à travers les programmes d’assolement et les superficies irriguées, qui permettent d’approvisionner tous les marchés au Maroc, a rajouté le ministre.

Par ailleurs, M. Akhannouch a précisé que la stratégie « Génération Green 2020-2023 » qui a été présentée devant Sa Majesté le Roi, apporte un certain nombre de réponses aux problématiques auxquelles l’activité économique a été confrontée pendant la pandémie de Covid-19. « Génération Green 2020-2023 » s’appuie en effet sur deux axes principaux qui portent sur l’agriculteur de manière prioritaire, à travers la possibilité de contribution à la couverture sociale qui comprend l’assurance, la retraite et l’assurance maladie obligatoire ; trois éléments qui font partie du chantier important lancé par Sa Majesté pour étendre la couverture sociale à toutes les professions dans un délai de 5 ans, permettant ainsi d’anticiper des crises comme celles que nous vivons aujourd’hui.

Le deuxième axe concerne principalement l’emploi, ajoute M. Akhannouch, en mobilisant un million d’hectares de terres pour assurer la sécurité alimentaire du Maroc. Il s’agit d’un chantier destiné principalement aux jeunes à travers un programme spécial qui comprend un soutien à cette population pour se stabiliser en milieu rural, assurant ainsi la succession générationnelle des agriculteurs.

Le ministre a souligné que le développement agricole se poursuivra grâce à des projets d’irrigation, d’économie et de dessalement de l’eau, qui sont essentiels pour soutenir l’activité agricole, et à travers le lancement de plusieurs programmes se rapportant notamment à la réhabilitation des marchés de gros et des petits marchés, et qui sont une priorité pour le secteur au cours de la phase suivante.

Enfin, il est à rappeler que l’événement organisé par la Banque Mondiale était structuré autour de trois panels et visait à échanger les expériences à travers le monde et à mettre la lumière sur les moyens de parvenir à un développement résilient, inclusif, durable et efficace pour les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Le webinaire a réuni de nombreux ministres et hauts responsables de différents pays (Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie) et plusieurs experts et représentants de la Banque Mondiale, du Fonds monétaire international et de la Commission européenne.