Agrumes : mise en place de mesures anti-Covid à Berkane.

Partager

tweet



Lancement d’une campagne de sensibilisation pour le bon déroulement de la saison agrumicole à Berkane.

Après Souss-Massa, c’est au tour de l’Agropole de Berkane d’accueillir le lancement d’une campagne de sensibilisation et de communication pour la prévention de la pandémie de la Covid-19 dans les chaînes de production agricole, axée sur le secteur des agrumes.

Sous le thème «A travers la prévention, préservons nos vies et nos emplois et contribuons à assurer l’approvisionnement quotidien de nos concitoyens», le lancement de la campagne a eu lieu au sein de la station de conditionnement «Berkane Packaging» par le gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha.

Les services du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministère de l’Intérieur, l’Office national du conseil agricole (ONCA) et les autorités locales, avec le concours de plusieurs partenaires notamment la Chambre d’agriculture de la région de l’Oriental (CAGOR), l’Association des producteurs d’agrumes du Maroc (ASPAM) et l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (ORMVAM) ont organisé cette campagne, selon la MAP.

Dans une allocution à cette occasion, M. Habouha a salué l’organisation de cette initiative qui coïncide avec le début de la période de récolte et de conditionnement des agrumes, notant l’importance du respect strict des mesures de prévention et de précaution visant à circonscrire la pandémie du nouveau coronavirus, aussi bien au niveau des exploitations agricoles que dans les unités de conditionnement.

Il a également mis en exergue les efforts déployés dans ce sens par les autorités provinciales, notamment la création d’une banque de données portant sur les travailleurs du secteur agricole, l’organisation de campagnes de sensibilisation sur la Covid-19, le renforcement du contrôle des lieux de rassemblement des travailleurs ou encore la supervision de campagnes de stérilisation.