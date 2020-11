Agroalimentaire : Un nouveau décret pour booster le secteur.

Le gouvernement vient d’adopter un projet de décret permettant aux opérateurs de la transformation des fruits et légumes de profiter de la nouvelle stratégie de substitution aux importations du ministère de l’Industrie, ce qui constitue un véritable coup de pousse pour le secteur agroalimentaire.

Les opérateurs de la filière de transformation des fruits et légumes peuvent désormais bénéficier de la nouvelle politique de substitution aux importations. Une nouvelle que nous apprend Les Inspirations Éco et qui, par ailleurs, constitue une aubaine pour le secteur agroalimentaire. En effet, le projet de décret relatif à la qualité des conserves et semi-conserves végétales (concentré de tomates, maïs doux, cœur de palmier…) adopté par le gouvernement tombe à pic.

Selon le journal, il ouvre la voie aux opérateurs des nouvelles dispositions réglementaires qui vont entrer en vigueur prochainement pour accompagner et structurer le secteur dont la dynamique à l’export est forte. L’idée par ce texte est d’actualiser le cadre réglementaire du secteur à travers la redéfinition de certains postes comme le respect des exigences de la loi 28-07 sur la traçabilité, l’autorisation sanitaire…

Pour faciliter la lisibilité de ce texte, Les Inspirations Éco préconise l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques. Deux ont déjà été publiés au BO. Cela va permettre aux opérateurs d’être prêts à basculer vers le nouveau cadre réglementaire.