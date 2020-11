2021 sera une année phare pour la stratégie agricole "Génération Green".

Partager

La stratégie agricole “Génération Green 2020-2030” montera en puissance en 2021.



Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts se donne comme objectif de booster la stratégie agricole “Génération Green 2020-2030” qui ambitionne de faire de l’agriculture marocaine le nouvel eldorado pour les jeunes et la classe moyenne.

Lors de la présentation du budget de son département devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, M. Akhannouch a affirmé que le programme d’action 2021 prévoit la mise en place de nouvelles incitations dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie «Génération Green 2020-2030». Celle-ci vise à soutenir les jeunes et faciliter l’émergence d’une nouvelle classe moyenne tout en valorisant et développant les terres collectives.

Pour ce faire, le ministère entend mettre le paquet pour soutenir le monde agricole. Ainsi, les subventions du Fonds de développement agricole devraient atteindre environ 4,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en hausse de 3% par rapport à l’année en cours.

La même source a abordé le plan national d’économie d’eau et plus particulièrement la reconversion collective à l’irrigation localisée destinée à couvrir 72% de la superficie totale programmée. Concrètement, il y a eu l’achèvement des travaux pour 10.300 hectares supplémentaires, alors qu’ils sont toujours en cours pour une superficie de 48.600 ha.

S’agissant de la conversion individuelle vers l’irrigation goutte-à-goutte, le ministre a précisé que le programme 2021 permettra de couvrir près de 50.000 hectares supplémentaires pour atteindre une superficie totale de 693.000 hectares. A cet égard, une subvention de 2,01 MMDH sera octroyée par le Fonds de développement agricole.