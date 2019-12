Partager

Agriculture biologique : Et si une coopérative d’El Jadida était le modèle à suivre ?

Au Maroc, environ 11.000 hectares sont consacrés à l’agriculture biologique, ce qui représente une hausse de 50% par rapport à 2009. Cependant, les professionnels marocains estiment la superficie «certifiée bio» à 291.000 ha. Ce qui du moins mérite une amélioration si on regarde de près les potentiels agricoles du Maroc.

Ainsi, dans le but de développer l’agriculture biologique au sein du Royaume, certaines entreprises et coopératives essaient de se munir des outils et aptitudes requis pour cette dernière. C’est ainsi qu’une coopérative de la province d’El Jadida s’est donné pour mission de produire tout au long de l’année des fruits et légumes respectueux de l’environnement.

En effet, les agriculteurs dans cette commune ont décidé de bannir les OGM et les produits chimiques de synthèse. Ils font en sorte de laisser les terres se reposer tout en les fertilisant avec des engrais organiques. A travers une deuxième coopérative, les agriculteurs de Sidi Ali Ben Youssef ont lancé une unité industrielle d’emballage. Cette dernière a pour rôle de contourner les circuits de distribution classique.

Il faut noter que malgré son gain de terrain au Maroc, l’agriculture biologique se confronte à un certain nombre de problèmes. En effet, les freins à son développement se fixent à plusieurs niveaux. Parmi eux, on peut citer le manque de personnel, le déficit de la logistique, le manque d’intrants…