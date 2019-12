Partager

tweet



Agriculture Maroc : L’arganier est promu à un bel avenir

Lors de la 5ème édition du Congrès international de l’arganier, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch a glorifié l’arganier. Ainsi, il a fait part des attentes et objectifs tracés pour le développement de ce dernier. De même, le ministre a tenu à souligner que les processus enclenchés en lien avec l’arganier vont s’intensifier. Ce qui est une bonne nouvelle pour la filière de l’argan.

Pour rappel, le Congrès a été initié par l’Andzoa. Il est placé sous le haut patronage royal. Et il coïncide cette année avec la première édition du Salon international de l’arganier.

Ce rendez-vous se déroule en parallèle avec la première édition du Salon international de l’arganier. En effet, il vise le partage des connaissances scientifiques et techniques entre les différents professionnels et experts du secteur. Parmi eux, il y aura les chercheurs nationaux et internationaux, les gestionnaires forestiers, les acteurs économiques. Ainsi, c’est l’occasion de communiquer et de capitaliser autour des résultats et acquis de la recherche scientifique sur l’arganeraie. Dès lors, une mise au point est prévue sur des initiatives et approches actuelles en matière d’évaluation et de valorisation du capital naturel de la Réserve de Biosphère des Arganeraies (RBA).