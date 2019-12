L’arganier, une essence originale du Maroc à promouvoir

Partager

Reconnue comme réserve de biosphère depuis 1998, l’arganier constitue la deuxième essence forestière du Maroc, après le chêne vert et juste avant le thuya. L’arganeraie s’étend sur plus de 800.000 ha et joue un rôle socio-économique et environnemental important.

En effet, l’arganeraie assure la subsistance de près de 2 millions de personnes, dont approximativement un million en milieu rural. Les différentes productions de l’arganeraie fournissent plus de 20 millions de journées de travail, dont 7,5 millions de journées essentiellement féminines pour l’extraction de l’huile d’argan.

Ces dernières années, la filière a connu une évolution remarquable grâce à la politique volontariste menée par le gouvernement marocain et la société civile en faveur du développement de l’arganier.

Marché de l’huile d’argan biologique

L’analyse de la chaîne de valeur de l’arganier permet de relever que l’amont de la filière connait une forte concurrence sur l’acquisition de la matière première entre les coopératives d’une part et les opérateurs privés d’autre part. La valeur ajoutée est donc concentrée au niveau de l’aval de la filière.

C’est dans ce contexte que se tiendra la 5ème édition du Congrès international de l’arganier à Agadir les 10 et 11 Décembre 2019. Organisé par l’agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier, cette édition sera placé sous le thème de “Capital naturel de l’arganier, valeur et valorisation”. Ainsi, elle vise le partage des connaissances scientifiques et techniques entre différents acteurs agricoles nationaux et internationaux… et la contribution à la mise en oeuvre du Contrat Programme de la filière de l’arganier sur des bases scientifiques solides.