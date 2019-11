3ème Forum régional de l’agriculture durable à Fès

Dans le cadre de son programme pour l’appui au développement agricole pour le compte de l’année 2019, la Chambre d’Agriculture de la Région Fès-Meknès en partenariat avec la fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive et de ses collaborateurs agricoles, organisera ce mercredi 27 Novembre 2019, le forum régional sur l’agriculture durable. Placé sous le thème “les énergies renouvelables au service de l’agriculture durable”.

Cette 3ème édition traitera de nombreux sujets liés à “l’écologie agricole et son impact sur le monde rural”, “l’agriculture et la production durables”, “la filière de l’agriculture bio au Maroc”, “l’agriculture économe en ressources” et “l’impact des changements climatiques”. En plus du volet agricole, cette année, le forum s’articulera autour de la stratégie nationale en matière d’énergie renouvelable mais également l’organisation d’ateliers de travail et des visites à des unités agricoles.

Ainsi, il s’axera sur les perspectives de l’agriculture durable au Maroc, en général, et particulièrement dans la région Fès-Meknès, et à échanger les expériences et les expertises entre les agriculteurs et les professionnels de la région. Un programme tout à fait prometteur vu le potentiel de la région Fès-Meknès notamment en ses ressources hydriques, la diversité des cultures, son patrimoine culturel, ses ressources humaines ainsi que son réseau de centres de formation dans différents domaines notamment dans le domaine agricole.