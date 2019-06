Partager

Pastèques: le Maroc 3ème producteur mondial!

C’est une croissance exponentielle pour la pastèque marocaine. Déjà félicitée pour son année 2017 à succès, la pastèque marocaine enregistre une croissance de près de 300% pour cette année… Eclairage.

Les chiffres de la Division statistique des Nations unies (Comtrade) et relayés par nos confrères de Le Matin ne trompent pas, plus 295% en 2018! On arrête plus la pastèque nationale. Avec un volume d’exportation qui atteint 156,19 millions de kilos, pour une valeur totale monétaire de 107,56 millions d’euros, les chiffres indiquent également une hausse tarifaire de 38% avec un prix passant de 0,5 euro à 0,69 euro le kilo alors que le prix moyen est de 0,41 euro ce qui indique une qualité des produits locaux.

Avec ce succès, le Maroc se positionne donc comme le 3ème producteur mondial derrière l’indétrônable concurrent espagnol mais également le Mexique. A noter que les exportations de la pastèque sont destinés essentiellement vers les Etats-Unis et le Canada.

L’Espagne principal exportateur et numéro 1 à l’export mais également numéro 1 en importation avec 72,27 millions de kg, suivie de la France (40,8 millions), les Pays-Bas (15,12 millions de kg), le Royaume-Uni (11,89 millions de kg) et le Portugal (4,09 millions kg). Inutile de préciser que ces chiffres alimentent les théories selon lesquels l’Espagne réexporte une grande partie de la production marocaine, ce qui n’est pas vérifié à ce jour.