Réunion mi-parcours du méga projet «Développement de modèles agricoles durables et résilients».

La réunion à mi-parcours du mégaprojet «Développement de modèles agricoles durables et résilients» se tient ce lundi 15 avril 2019 au CRRA Meknès sous la présidence du Dr Faouzi Bekkaoui, Directeur de l’INRA. La réunion organisée en présence de touTEs les chercheurSEs INRA imliquéEs, enregistre aussi la participation du Chef de la Division Scientifique de l’INRA, de plusieurs Chefs de départements scientifiques et des Chefs des Centres régionaux de la recherche agronomique concernés.

Cet évènement intervient dans le cadre des réunions mi-parcours des mégaprojets de recherche, organisées en vue d’apprécier les premiers accomplissements du Programme de Recherche à Moyen Terme de l’INRA pour la période 2017-2020. Ces rencontres sont aussi une occasion d’aborder les sujets indispensables à la bonne conduite de la recherche de manière à définir les éventuelles mises au point à opérer sur la voie de la bonne réalisation des objectifs fixés.

A préciser que le mégaprojet «Développement de modèles agricoles durables et résilients», coordonné par Dr Moha Ferrahi (CRRA Meknès), concerne les recherches sur les filières de production agricoles des céréales, légumineuses alimentaires et oléagineuses.

Dans ce même cadre, il est prévu de tenir lundi prochain 22 avril 2019 à Meknès, la réunion consacrée au mégaprojet «Amélioration et valorisation de la production pour une filière fruitière et viticole durable et compétitive». Ce projet est coordonné par Dr Rachid Razouk (CRRA Meknès) et concerne les recherche entreprises sur les espèces suivantes : amandier, figuier, pommier, grenadier, caroubier et vigne de table.

Avec INRA Meknès