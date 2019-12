Partager

Visite d’Akhannouch à Rhamna d’une coopérative innovante de production de couscous.

L’innovation a été le maître mot à Rhamna dans la commune de Bourrouss. Lors d’une visite du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime dans cette commune, la coopérative agricole 3ème millénaire pour la production et la valorisation du couscous « Dar Al Couscous » a su rayonner aux yeux de tous avec l’étalage de ses nombreuses innovations et connaissances dans le domaine du couscous.

Cette dernière fabrique du couscous à partir de produits locaux comme par exemple le riz, les céréales les fruits secs… ce qui est énorme. Et la coopérative ne s’en arrête pas là. Elle défend bon nombre de projets nobles tels que la valorisation des produits de terroir mais également la valorisation du savoir faire des femmes rurales ainsi que leur insertion dans plusieurs secteurs d’activité. Ceci a valu à Dar Al Couscous une notoriété lui permettant de participer à plusieurs foires locales, régionales, nationales et internationales afin de prospecter des marchés potentiels, mais également ses produits sont présents dans les grandes surfaces et le circuit du commerce équitable.

Ce projet tout à fait unique en son genre a été possible grâce à un investissement de l’ordre de 2 millions de dirhams, qui a été financé par le Plan Maroc Vert à hauteur d’1.2 millions de dirhams ainsi que par d’autres partenaires, dont l’Ambassade d’Allemagne au Maroc, la Fondation Mohammed V pour la solidarité, l’Initiative nationale pour le développement humain, la Promotion nationale, la Commune Bourrouss, la Fédération nationale des moulins du Maroc et l’Association Etoile France entre autres.