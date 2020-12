Des scientifiques développent une variété de fraise blanche.

Partager

Une nouvelle variété de fraise blanche fait son apparition aux États-Unis.

Des scientifiques étatsuniens ont développé une nouvelle variété de fraises : la fraise blanche. Cette dernière, loin de faire fuir les consommateurs, a suscité un très grand intérêt. Un des scientifiques est revenu sur la naissance de la variété de fraise qui a fait ses premiers pas au Japon.

En 2012, des graines de fraises du Japon ont été semées à l’Université de Floride et quelques petites plantes récupérées. Le pollen de ces plantes a été croisé avec une variété de Floride. Ainsi, les semis de ce fruit croisé allaient du blanc au rose en passant par le rouge, a déclaré un scientifique à Hortidaily.

«Étant donné que la fraise blanche est testée sur le marché cette année, elle a suscité beaucoup d’intérêt», a poursuivi le membre du corps professoral du Gulf Coast Research and Education Center. En effet, «Quand le fruit est mûr et prêt à manger, il est blanc à l’intérieur et à l’extérieur, avec une légère rougeur rose sur la peau et des graines rouges», dit-il.

«La saveur de ce produit agricole est très différente d’une fraise typique, douce mais avec un arôme semblable à celui de l’ananas». Par ailleurs, «Les fraises blanches sont populaires depuis un certain temps au Japon, mais on s’attend à ce que ce soit la première fraise blanche sur le marché aux États-Unis.»

On peut trouver des fraises blanches dans la nature, dit-il. Ainsi, les producteurs ont exploité ce trait naturel, croisant des fraises blanches de la nature avec des fraises modernes pour créer quelque chose de différent à la fois en apparence et en goût.