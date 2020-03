Partager

La Tunisie observe une hausse de 26% dans ses exportations agricoles

Malgré une baisse de 0,1% à l’export et de 7,6% à l’import dans les échanges commerciaux à prix constant, la Tunisie a enregistré une hausse de 26,6% dans les exportations du secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires.

Au niveau des prix, les échanges commerciaux ont baissé de 1,3% à l’export. Et ils ont augmenté de 5,5% pour les importations.

En valeur courante, ils ont atteint 7606,8 millions de dinars tunisiens (MDT) soit environ 606.64 millions de dirhams en exportations et 9925,8 MDT en importations et ce, en enregistrant une régression de 1,5% à l’export et de 2,5% à l’import.

Par secteur, une hausse des exportations en volume est observée dans le secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires (+26,6%); ainsi que dans le secteur des mines, phosphates et dérivés (+4,5%).

En ce qui concerne les importations, le secteur de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire affiche une hausse de 5,7% et celui de de l’énergie et lubrifiants +4,6%. De même, le secteur des mines phosphates et dérivés a observé une hausse de +4,5%.