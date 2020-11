La tomate marocaine refusée en Russie

Partager

tweet



La Russie interdit l’importation d’un type de tomate marocaine.

Alors que la tomate marocaine a obtenu des certificats sanitaires pour l’export à destination de plusieurs pays tels que les Pays-Bas, la Belgique ou la France, la Russie a bloqué les importations à cause du Pepino Mosaïc Virus (PepMV), plus souvent appelé Mosaïque ou Pépino.

Selon l’agence de presse russe Interfax, les autorités russes de surveillance agricole et vétérinaire ont décidé de bloquer à l’importation et mettre en quarantaine les tomates en provenance du Maroc pour cause de virus Pepino Mosaïc Virus.

Selon divers sources «Les produits ont été importés avec des certificats de réexportation délivrés par la Belgique, la France et les Pays-Bas», expliquent les autorités sanitaires russes. Ces dernières précisent également que l’interdiction d’importation des tomates marocaines est effective depuis le vendredi 30 octobre 2020.

Rappelons que les échanges commerciaux entre le Maroc et la Russie ont atteint 1,65 milliards de dollars en 2019. Les exportations de la Russie vers le Maroc s’élèvent à 1,364 milliard de dollars, tandis que les exportations du royaume vers le marché russe atteint 286 millions de dollars, précise Interfax.