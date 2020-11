Des semences performantes de blé distribuées par Syngenta

Partager

tweet



Les agriculteurs de Saïss et Doukkala ont profité de la distribution de semences performantes de blé.

Les agriculteurs des régions de Saiss et Doukkala ont profité de la distribution de semences performants de blé. Organisée conjointement par Syngenta Maroc et Agrin Maroc, deux entreprises de référence dans le secteur agricole, cette opération a ainsi, pour but de contribuer à la relance agricole.



La première opération de distribution a eu lieu, mardi 3 novembre à Doukkala, et la seconde, jeudi 5 novembre à Taounate, précise un communiqué conjoint des deux entreprises. Ces dernières ont en tout distribué 440 quintaux de semences performantes de blé avec une protection innovante contre les maladies au profit de 220 producteurs émanant de deux coopératives agricoles des deux régions.

Lire aussi : Maroc : 1,6 million de quintaux de semences pour cette saison agricole

Cette opération a ainsi pour principal objectif de renforcer la résilience et soutenir les petits agriculteurs pour faire face aux effets de la crise du Covid-19 et aux effets du changement climatique qui se sont en effet, manifestés par deux années consécutives de sécheresse et une baisse significative de la production dans la céréaliculture.

Secteur clé de l’économie marocaine, l’agriculture est un des principaux leviers de la reprise post-COVID-19. Par cette opération de distribution de semences de blé, Syngenta Maroc et Agrin Maroc marquent ainsi leur volonté de participer à l’effort national de relance par le soutien des agriculteurs marocains, qui ont été fortement impactés par les effets de la pandémie et de la sécheresse.

Le ciblage des producteurs de blé dans les Régions de Doukkala et de Fès vise aussi à soutenir une filière déterminante dans la croissance du PIB du pays, la création de richesse et d’emplois dans le monde rural.