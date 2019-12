Seaf Morocco Growth Fund : Un soutien financier pour les agriculteurs marocains et sénégalais

Partager

Seaf Morocco Growth fund : Un soutien financier sera octroyé aux agriculteurs marocains et sénégalais.

Doté de plus de 200 millions de dirhams, Seaf Morocco Growth fund vise les startups innovantes, de droit marocain, qui dégagent un fort potentiel de croissance et qui ciblent le marché marocain ou international. Ainsi, il accompagne les agriculteurs en leur fournissant des informations dont ils ont besoin pour optimiser leur production et en les finançant.

Les fonds alloués serviront à renforcer l’offre de produits et services et à soutenir son expansion en Afrique. Ces produits sont proposés par Sowit. Fondée en 2018 par Hamza Rkha Chaham et Hamza Bendahou, Sowit s’appuie sur des technologies (drones, satellites, capteurs…). Et ce, pour fournir aux agriculteurs, des informations sur la météo, le prix du marché. Sowit permet également de connaitre le type de culture et donne des conseils sur l’irrigation et la fertilisation. La start-up est présente en France, au Maroc et au Sénégal.

En conséquence, selon Hamza Rkha Chaham cet investissement leur permettra d’accélérer leur déploiement. Mais également cela leur donne l’opportunité de contribuer à augmenter les niveaux de productivité et de durabilité d’un continent. Pour rappel, l’Afrique possède plus de 50% des terres arables non cultivées du monde ».

Ainsi, cette opération représente le quatrième investissement de Seaf Morocco Growth Fund. Le fonds a réalisé son premier closing fin 2017 avec des engagements d’environ 18 millions $. Dès lors, il est géré par SEAF Morocco Capital Partners et est soutenu par de nombreuses institutions telles que la Caisse centrale de garantie, BMCE Bank of Africa ou encore Wise Venture Capital.