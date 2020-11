Souss-Massa. L'objectif est à la protection des terres agricoles contre l'urbanisation.

Partager

L’élaboration d’une carte pour protéger les terres agricoles contre l’urbanisation non contrôlée est en vue.

Dans le but de contrer la déperdition des terres agricoles dans la région de Souss-Massa face à l’urbanisation non contrôlée, le ministère de l’Agriculture envisage de mettre en place une carte carte agricole régionale spécifique, en raison de la forte pression sur les terres à haut potentiel et ainsi, les projets d’envergure qu’elles abritent.

Comme le souligne Aujourd’hui Le Maroc, le ministère de l’Agriculture a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une étude destinée à élaborer la carte agricole de la région de Souss-Massa. Cette dernière vise en effet, à recenser et analyser ce qui existe en matière de données, de procédures et de systèmes d’information, et compléter les données manquantes afin de disposer d’un tableau de bord pour le suivi de l’état des terres agricoles à l’échelle régionale.

Par ailleurs, ce suivi permettra notamment de classer, selon la même source, le foncier agricole à protéger en 3 catégories: terres à haut potentiel agricole à protéger, terres à potentiel agricole moyen à sauvegarder et enfin les terres à faible potentiel agricole à urbaniser.