Souss-Massa : les agriculteurs soulagés après l'alimentation des barrages.

Les agriculteurs de la région de Souss-Massa soulagés après l’alimentation des barrages.

Les récentes pluies ont fortement amélioré les barrages du bassin hydraulique de Souss-Massa (ABHSMD). En effet, en trois mois, ceux-ci ont été alimentés de plus de 170 millions de m3. De même, les retenues de ces structures ont atteint un total de 261 Mm3 au 3 mars, soit un taux de remplissage de 34,12%, contre à peine 12,31% avant les premières pluies.

Comme le rapporte Medias24, cette amélioration a permis aux habitants et agriculteurs de la région de reprendre une vie normale depuis le 28 janvier dernier, notamment en mettant fin aux coupures d’eau potable le soir sur le Grand Agadir.

À titre d’exemple, le taux de remplissage du barrage Youssef Ben Tachfine, le plus grand de la région de Souss-Massa, a atteint 26,10% (78 Mm3), tandis que les réserves du barrage d’Aoulouz ont atteint 64,6 Mm3.

Les réserves de Moulay Abdellah s’élèvent, elles, à 32,3 Mm3, soit un taux de remplissage de 35,7%, et à 35,5 Mm3 (17,9%) pour le barrage Abdelmoumen à Tardoudant. Pour rappel, ces deux structures alimentent le Grand Agadir en eau potable. Ahl Souss et Imi Lkheng sont quant à eux remplis à 100%, et ce depuis plus d’un mois.