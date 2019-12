Partager

Plantation d’un arbre à la vente de chaque voiture en 2019, Skoda a respecté son engagement

Le projet “1 Skoda vendue=1 arbre planté” s’est terminé en beauté avec l’atteinte de tous les objectifs fixés. En effet, dans le cadre de son partenariat avec le département des Eaux et Forets, les équipes de Skoda Maroc ont planté 4.000 arbres dans la forêt péri-urbaine de Rhamna à l’entrée de Marrakech.

Et pour cause, souhaitant montrer son engagement dans la protection de l’environnement, la marque automobile Skoda s’est érigé en partenaire du département des Eaux et forêts. Suivant la logique sa stratégie environnementale “Greenfuture”, cette opération a été lancée. Le Salon de l’agriculture (Siam 2019) avait été le témoin de ce pacte signé en avril dernier.

Skoda Maroc “souhaite laisser une empreinte positive sur son environnement en s’engageant à planter un arbre pour chaque véhicule vendu”. En conséquence, les 4.000 arbres ont grandis sous serre depuis le lancement du projet, en attendant de pouvoir procéder à la plantation, lors de la période des pluies. La plantation des arbres suit un calendrier biologique qui nécessite certaines conditions météorologiques. La plantation a débuté en novembre et pris fin le 18 décembre 2019.