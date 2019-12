SIAM 2020: Les premières infos!

Partager

SIAM 2020: le plus grand salon d’Afrique dévoile ses premières infos!

Année après année, le SIAM est incontestablement une réussite pour le Maroc. 2020 s’annonce comme un événement tout aussi crucial pour les professionnels du secteur dont une grande partie du chiffre d’affaires se joue sur la semaine et qui seront légions à participer au plus grand événement du continent. Eclairage.

Cette 15ème édition du SIAM devrait comme à l’accoutumée se dérouler lors du mois d’avril 2019, aucune surprise à ce niveau-là. Les dates du 14 au 19 avril sont avancées mais doivent être confirmées par l’organisation. Le pays à l’honneur devrait être le Royaume-Uni, encore une indiscrétion qu’il faudra confirmer alors que le thème reste encore en suspend … Gageons toutefois que l’organisation nous dévoilera un thème aussi pertinent qu’à la hauteur de l’événement, comme d’habitude avons nous envie de dire.

En chiffres, une édition 2019 réussie!

Et si l’édition du SIAM 2020 est tant attendue c’est parce que l’édition 2019 a placée la barre haute. En effet 2019 a battu tous les records avec plus de 850 000 visiteurs, une superficie totale exposée de plus de 185 000 m² alors qu’ils étaient plus de 1 365 exposants a participé à l’événement majeur de l’agriculture marocaine.

Plus de 60 pays représentés, 24 délégations officielles, 331 coopératives et associations, 35 conférences en 6 jours, 1890 animaux présents, une véritable aubaine pour les visiteurs et un succès pour les exposants toujours fidèles et de plus en plus nombreux.