La 4ème édition du SIEMA Food expo a tenu toutes ses promesses

La 4ème édition du SIEMA Food Expo de Casablanca a tenu toutes ses promesses.

Réussissant le pacte des partenariats BtoB et rencontres des visiteurs venant de tous les pays, le SIEMA Food Expo a fait le bonheur des exposants aussi bien marocains qu’étrangers. En effet, le Maroc a réussi à mettre en place des partenariats gagnant-gagnant avec plusieurs pays, en l’occurrence ceux de l’Europe pour qui, il fournit un éventail de produits alimentaires de très bonne qualité.

Insufflées par le Plan Maroc Vert, les exportations marocaines ont en plus de l’Europe trouvées de nouveaux débouchés tels que ceux de l’Inde, les États-Unis, du Brésil et du Singapour. Ceci a poussé Elan Expo organisateur du SIEMA Food Expo à souligner que «Le Maroc a une économie en pleine croissance qui attire les grands investisseurs internationaux. SIEMA Expo contribue à cette dynamique en invitant les grandes signatures du marché à y participer et créer des synergies avec les professionnels locaux».

Pour rappel, ce salon international, se donne comme ambition d’exposer un large éventail de produits de gammes mais également de montrer les procédés de transformation des aliments et des machines des aliments de l’hospitalité et des machines d’emballage, produits agroalimentaires, machineries… De même, les acteurs de l’industrie agricole et agroalimentaire y exposeront des équipements de service alimentaire, de préparation des aliments, de cuisson et de traitement ainsi que des produits divers entre autres.