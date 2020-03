Partager

Le SIAM lance une plateforme virtuelle de commercialisation des produits des coopératives.

L’association du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) a annoncé la mise en place d’une plateforme virtuelle destinée à la commercialisation des produits des coopératives, suite à l’annulation de la 15è édition du Salon qui était prévue du 14 au 19 avril 2020 à Meknès.

Le conseil d’administration de l’association du SIAM, réuni jeudi sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a décidé de créer une plateforme virtuelle afin de permettre aux coopératives d’exposer et de commercialiser leurs produits du terroir, indique vendredi un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Cette plateforme, qui s’activera tout au long de la période prévue pour la tenue du salon, permettra à ces coopératives de commercialiser leurs produits via internet; comme cela a été le cas lors de toutes les éditions du salon.

A cet effet, les services concernés se mobiliseront afin d’accompagner ces coopératives aux niveaux de la logistique, la livraison des produits du terroir et de la communication concernant cette opération; ce qui bénéficierait aux coopératives qui devaient participer au SIAM.

Il faut souligner que cette décision intervient après l’annulation de cet important événement annuel. En effet, le SIAM est un rendez-vous incontournable pour l’agriculture nationale en général et pour les coopératives en particulier.

