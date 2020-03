Officiel: Le SIAM est annulé à cause du Coronavirus

Partager

tweet



Officiel: Le SIAM est annulé à cause du Coronavirus.

C’est une décision malheureuse. La 15ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue à Meknès du 14 au 19 avril 2020, sera annulée.

C’est à travers un communiqué conjoint du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et de l’Association du SIAM, que nous apprenons la nouvelle.

Cette décision survient dans le cadre des mesures prises après l’apparition d’un premier cas de Coronavirus au Maroc. Les manifestations et les rassemblements de masses étant à éviter, il apparaissait depuis quelques jours comme inéluctable la tenue de l’événement phare de l’agriculture marocaine.