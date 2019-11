Séminaire sur la lutte contre les bioagresseurs à Berkane

Partager

Séminaire sur les états phytosanitaires des cultures et des méthodes de lutte contre les bioagresseurs à Berkane.



Ce Vendredi 29 novembre 2019 au Qualipôle de Berkane, l’Institut National de la Recherche Agronomique INRA-Oujda, Maroc en collaboration avec la DRA de l’Oriental, l’ONCA et l’ONSSA, organisent une Journée scientifique placée sous le thème : « Etats phytosanitaires des cultures et méthodes de prévention et de lutte contre les bioagresseurs ».

Cette journée sera l’occasion de partager les acquis et expériences en matière de lutte contre les bioagresseurs particulièrement ceux ayant des incidences économiques affectant les valeurs marchandes des productions. Ainsi, ce séminaire s’articulera autour de débats afin d’approfondir sur des questions sur les contraintes rencontrées dans le développement et la protection des cultures au niveau régional et réfléchir sur les modes de prévention ou de lutte eu égard les dynamiques observées et les besoins croissants d’une population plus exigeante.

Cet événement scientifique connaîtra la participation de nombreux spécialistes qui vont traiter entre autres les aspects relatifs à la surveillance et au contrôle phytosanitaire des cultures. Cette journée se veut également une plateforme où seront présentées, les approches de lutte contre certains ravageurs agricoles et certaines maladies des agrumes dans le périmètre irrigué de la Moulouya et de discuter les phytoparasites associées à cette culture et les enjeux de la gestion phytosanitaire au champ et également après récolte notamment pour l’amandier, l’olivier et le cactus.