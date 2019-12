La sélection des saisonnières marocaines pour l’Espagne débute cette semaine

Partager

tweet



La sélection des saisonnières marocaines pour la cueillette des fruits rouges en Espagne commence cette semaine

Les 17, 18 et 19 décembre, des représentants des organisations agricoles qui produisent des baies (fraises, framboises, myrtilles et mûres) dans la province de Huelva viendront au Maroc pour effectuer la sélection des saisonnières.

Ces dernières travailleront pour la première fois dans la récolte. Ainsi, la sélection se fera dans trois villes marocaines: Asaja ira à Marrakech; UPA, Fresón de Palos, Cooperativas Agroalimentarias de Huelva et des producteurs d’agrumes iront à Fès; et Freshuelva ira dans une troisième ville. 6 500 femmes seront sélectionnées et se verront proposer un contrat à l’origine. Par conséquent, elles arriveront en Espagne lorsque la campagne de récolte des fraises battra son plein.

En plus des nouveaux travailleurs temporaires, environ 15 000 ouvriers permanents participeront à la campagne de récolte. Les travailleurs doivent remplir une série de conditions, telles que s’engager à retourner dans leur pays d’origine à la fin de la campagne, comme prévu dans l’accord bilatéral. Ainsi, quatre phases réguleront l’arrivée des ouvriers. Le nombre total sera similaire à celui de la campagne précédente, lorsque le ministère du Travail, de la Migration et de la Sécurité sociale avait autorisé l’embauche de 19 179 travailleurs à l’origine pour la campagne agricole de Huelva. Cependant, seulement 14 411 se sont rendus à Huelva. L’embauche de travailleurs marocains est complémentaire, et non substitut, à l’embauche de travailleurs en Espagne.

La diversification de la culture des baies corrélée une demande accrue de main-d’œuvre a enclenché le besoin de main-d’œuvre marocaine. Entre février et juin, le secteur a employé environ 90 000 personnes chaque saison.