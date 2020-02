Le secteur agricole marocain recèle 146.000 pertes d’emplois

Partager

Le secteur agricole marocain recèle beaucoup de pertes d’emplois surtout en monde rural

Un coup dur afflige l’agriculture marocaine. En effet, selon le HCP, 146.000 emplois ont été perdus par le secteur agriculture-forêt-pêche.

Cette situation dramatique résulte d’un retrait de 160.000 emplois en milieu rural et d’une création de 14.000 en milieu urbain, contre une perte de 46.000 emplois entre 2017 et 2018. Et pourtant, à l’exception du secteur agricole, les autres performent. En effet, le secteur des services a créé 267.000 emplois, celui des BTP 24.000 et l’industrie (dont l’artisanat) 17.000. Au total, l’économie marocaine a créé 165.000 postes d’emploi, soit une hausse de 1,5% selon le HCP.

Par ailleurs, en vue d’éradiquer ce fléau qui touche le monde rural, le Maroc a officialisé l’adoption de nouvelles mesures économiques basées sur des taux de crédits particulièrement bas. Ces derniers visent à favoriser l’investissement chez les jeunes porteurs de projets et la création d’emploi en milieu agricole.

Ainsi, ces taux ont été plafonnés à 1,75% pour les bénéficiaires en zone rurale et à 2% en milieu urbain. Par ailleurs, il s’agit du plus faible taux d’intérêt jamais appliqué dans le royaume. Dès lors, le Maroc ambitionne de réduire les inégalités sociales persistantes malgré une forte croissance au cours des vingt dernières années.