L’agence pour le développement agricole confie à Agriconsulting SPA l’évaluation du Pilier II du PMV

2020 marque l’échéance du Plan Maroc Vert (PMV). Considéré comme l’un des programmes qui ont insufflé le secteur agricole, le PMV a placé l’agriculture sur un piédestal faisant d’elle un secteur qui contribue fortement sur l’économie.

Ainsi, l’Agence pour le développement agricole a mandaté le cabinet Agriconsulting SPA pour évaluer le programme d’appui au Pilier II du Plan Maroc vert (PMV). Ce dernier avait bénéficié auprès de l’Agence française de développement d’un prêt de 50 millions d’euros et d’un don de 300.000 euros.

L’objectif est de faire bénéficier des opportunités des marchés national et international aux agriculteurs ciblés. En plus de cela, il s’agit obtenir une plus grande part de valeur ajoutée au sein des chaînes de valeur. Parmi les résultats attendus et que le cabinet devrait apprécier, se trouvent la réduction de la pauvreté rurale et de la vulnérabilité des agriculteurs aux aléas économiques et environnementaux.