Sécurité alimentaire : Le Maroc dynamise ses industries agroalimentaires

Le Maroc dynamise ses investissements dans l’agro-industrie pour sa sécurité alimentaire

Une étude de marché sur l’agroalimentaire au Maroc indique que la concurrence continue de s’intensifier d’année en année avec les applications émergentes et l’élargissement du portefeuille de produits. Ce rapport LNGAnalysis couvre le scénario 2019 et les perspectives de croissance du marché agroalimentaire marocain pour 2016-2026. Pour calculer la taille du marché, le rapport a pris en compte les revenus provenant des ventes sur le marché de produits agroalimentaires aux détaillants, aux grossistes et aux acheteurs institutionnels.

Le marché mondial de l’agro-industrie devrait enregistrer une croissance de 2,8% du TCAC au cours de la période de prévision. La tendance actuelle à la modernisation des entreprises agroalimentaires, comme le partenariat transpacifique, le programme d’innovation agricole et d’autres pratiques, aide les pays du monde entier à renforcer leurs marchés agroalimentaires.

Vue d’ensemble des entreprises agroalimentaires marocaines

Les entreprises agroalimentaires marocaines, les investisseurs stratégiques et financiers se concentrent davantage sur la chaîne de valeur en évolution. En effet, ces derniers investissent de manière significative dans tous les segments de la chaîne de valeur alimentaire et agricole. Les fabricants d’intrants agricoles, les agriculteurs, les fabricants, transformateurs et détaillants d’aliments, continuent d’émerger rapidement dans toute la chaîne de valeur dans un contexte de forte croissance du marché. En outre, les entreprises marocaines se concentrent sur des acquisitions synergiques pour augmenter leurs parts de marché et la rentabilité de l’agro-industrie.

Le gouvernement marocain encourage les investissements dans l’agro-industrie. Ceci permet à la fois de promouvoir des stratégies efficaces d’amélioration de la sécurité alimentaire et comme source vitale de développement économique. Ces investissements se font sur la base des bonnes pratiques agricoles, des recommandations agronomiques normatives. De même, ils tournent autour d’une agriculture basée sur les données et d’autres applications d’agriculture de précision.

Par ailleurs, pour s’assurer que la livraison des produits laitiers est conforme aux attentes des clients, les principaux concurrents du marché laitier adoptent des stratégies d’engagement client, des prix flexibles, des produits à valeur ajoutée et renforcent leurs canaux de distribution.

Au milieu d’une rentabilité croissante dans l’agro-industrie, les entreprises marocaines se concentrent sur une gestion agricole supérieure. Ainsi, ils revoit leurs objectifs et les ressources disponibles pour commercialiser leurs produits agricoles à des prix abordables auprès de clients ciblés.