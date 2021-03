Sebou : le taux de remplissage des 5 principaux barrages atteint 75%.

Partager

Le taux de remplissage des 5 principaux barrages de Sebou atteint 75%.

À la date du 15 mars, les réserves des cinq grands barrages relevant du bassin hydraulique de Sebou ont atteint plus de 3.969 millions de m3, soit un taux de remplissage de plus de 75%, contre 55% durant la même période de 2020 et ce, grâce aux dernières pluies qui se sont abattues dans la région de Fès-Meknès.

Dans le détail, le barrage Al Wahda, d’une capacité globale de plus de 3,5 MMm3, est actuellement rempli à 79% (2.783 Mm3) contre 57,4% (2.021,1Mm3) à la même période de l’année 2020. Le barrage Idriss 1er est à 74,7% contre 79,4% un an plus tôt, le barrage Asfalou est à 57,6% contre 55,9% en 2020, alors que le barrage Sidi Chahed est à 74% contre 80% en 2020. La plus forte baisse a été enregistrée au barrage Kansara avec 30% de taux de remplissage contre 49,2% durant la même période de 2020.

De manière générale, l’état des retenues des barrages relevant de l’Agence du bassin hydraulique de Sebou (ABHS) est de plus de 4,129 MMm3, affichant une nette amélioration sur un an, comme l’indique Les Ecos. Par ailleurs, ceci devrait contribuer au bon déroulement de cette campagne agricole.