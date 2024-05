Le RASFF annule la notification sur les poivrons marocains

Partager

tweet



Le 17 mai 2024, le système d’alerte rapide pour les aliments et les aliments pour animaux (RASFF) de l’Union Européenne a officiellement retiré la notification concernant les poivrons marocains exportés vers l’Espagne.

Cette alerte, initialement émise le 30 avril, portait sur la présence présumée de résidus de pesticides, à savoir le Chlorpyrifos et le Fenazaquin, dans des poivrons produits au Maroc. Cependant, après des tests approfondis, il a été confirmé que ces produits étaient exempts de ces substances, entraînant ainsi l’annulation de la notification.

Cette annulation survient peu de temps après une autre décision similaire. Le 8 mai, le RASFF avait déjà retiré une notification concernant la détection de résidus d’hépatite A dans une cargaison de fraises en provenance du Maroc. Cette alerte, émise le 18 avril, était la troisième du genre visant les fraises marocaines, un fruit particulièrement apprécié des consommateurs européens.

En réponse à ces alertes, l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) du Maroc a rapidement pris des mesures rigoureuses. Avant même le retrait de la notification sur les fraises, l’ONSSA avait mené une inspection complète du producteur et de la station d’emballage impliqués. Cette inspection couvrait toutes les étapes de la manipulation des fruits, depuis les plants jusqu’à l’emballage, incluant l’irrigation, les serres et les intrants utilisés. Les résultats ont montré que tous les échantillons testés étaient négatifs, sans aucune trace d’hépatite A ou de coronavirus précise un article de Hespress.

Lire aussi : Les poivrons marocains très appréciés sur le marché espagnol

En 2023, le système d’alerte communautaire a émis un total de 4.675 notifications concernant des incidents de sécurité alimentaire, touchant à la fois des produits originaires de pays européens et non européens. Parmi ces notifications, 295 concernaient des produits en provenance de l’Inde, 284 de la Chine, 253 de la France et 202 des États-Unis. Les produits alimentaires d’origine espagnole ont fait l’objet de 203 notifications sanitaires, tandis que seulement 42 notifications concernaient des produits marocains.

L’annulation des notifications concernant les poivrons et les fraises marocains souligne l’efficacité des mesures de contrôle et de sécurité alimentaire mises en place par le Maroc. Ces efforts renforcent la confiance des consommateurs européens dans les produits en provenance du Royaume, tout en illustrant l’importance des systèmes d’alerte rapide comme le RASFF dans la protection de la santé publique.