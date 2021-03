Qatar : le Maroc prend part au 8ème salon de l'Agriculture de Doha.

Partager

Le Maroc participe au 8ème salon de l’Agriculture de Doha, au Qatar.

A l’instar de 34 pays, le Maroc a pris part à la 8ème édition du salon de l’Agriculture de Doha, au Qatar (AgriTeQ 2021), qui a ouvert ses portes ce mercredi, 24 mars et qui se poursuivra jusqu’au 27 du même mois.

En raison de la pandémie de Covid-19, l’événement agricole se déroule sous format exceptionnel. Et pourtant le stand marocain a déjà commencé à attirer nombre de professionnels qataris et de pays participants, révèle la MAP. Fidèle à sa vocation, le Maroc expose au salon des produits aussi bien typiques que variés dont des agrumes, légumes et fruits issus de l’agriculture biologique ainsi que des olives, des dérivés laitiers et des conserves, ainsi que des produits halieutiques et d’apiculture…

Selon Mohamed Setri, ambassadeur du Royaume au Qatar, la participation du Maroc à ce salon de l’Agriculture reflète “le succès accompli par le Royaume dans le domaine agricole en général, dans lequel il a accumulé une expérience pionnière et distinguée grâce à la sage politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qu’elle soit liée au Plan Maroc Vert ou la stratégie Génération Green”.